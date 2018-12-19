Мошенница украла у столетней пенсионерки в Москве почти 300 тысяч рублей

Москва, 19 декабря. Мошенница выманила у пенсионерки почти 300 тысяч рублей, представившись сотрудницей совета ветеранов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Жительница Чертаново, 101-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Она заявила о пропаже из ее квартиры 295 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в день пропажи средств к потерпевшей приходила женщина.

Полиция разыскивает мошенницу, возбуждено уголовное дело по статье о краже, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в подмосковном магазине забили насмерть покупателя.