Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Мошенница украла у столетней пенсионерки в Москве почти 300 тысяч рублей

206
0 Оставить комментарий

Мошенница украла у столетней пенсионерки в Москве почти 300 тысяч рублей

Москва, 19 декабря. Мошенница выманила у пенсионерки почти 300 тысяч рублей, представившись сотрудницей совета ветеранов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Жительница Чертаново, 101-летняя пенсионерка обратилась в полицию. Она заявила о пропаже из ее квартиры 295 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в день пропажи средств к потерпевшей приходила женщина.

Полиция разыскивает мошенницу, возбуждено уголовное дело по статье о краже, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в подмосковном магазине забили насмерть покупателя.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.