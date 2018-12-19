Покупателя забили насмерть на кассе магазина в Подмосковье

Москва, 19 декабря. Покупателя магазина забили насмерть прямо на кассе в подмосковном городе Ивантеевка. Возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

Инцидент произошел 16 декабря, когда между двумя посетителя произошел конфликт. Один из мужчин ударил оппонента кулаком по лицу, затем начал избивать его ногами.

На место происшествия приехала карета скорой помощи. Медики не смогли помочь пострадавшему, он скончался от полученных травм. Правоохранители возбудили дело о причинении тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть человека, пишет РИА Новости.