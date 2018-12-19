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Полиция расследует жестокое убийство собаки в Москве

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Полиция расследует жестокое убийство собаки в Москве

Москва, 19 декабря. Правоохранительные органы Москвы расследуют дело об убийстве собаки, сообщил сотрудник МВД по району Нагатино-Садовники хозяйке погибшего животного.

Старый пес по кличке Дик был жестоко избит. По словам его владелицы, к этому причастен ее сосед по дому. Она добавила, что собаку избили на глазах ребенка.

Полицейские опросили мужчину, он заявил, что посчитал собаку опасной. Однако женщина призналась, что сосед не первый раз избивает собак. Ранее он набросился с палкой на собаку-инвалида, но хозяин пса встал на защиту животного.

После этого мужчина напал на старого пса с резиновой дубинкой. Москвичка считает, что сосед был с металлическим прутом, раз ее собака получила такие тяжкие побои, пишет News.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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