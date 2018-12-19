Власти Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт в час пик

Москва, 19 декабря. В ЦОДД рекомендовали автомобилистам ездить на личном транспорте до или после часа пик, в остальное время передвигаться на общественном транспорте.

В новогодние праздники следует воздержаться от поездок на авто. К тому же, после 24 декабря прогнозируется ухудшение ситуации на столичных дорогах. Так, заторы начались с 17 декабря, ежедневно после 18.00 Москва стоит в 8-9 балльных пробках, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что из-за перепада температуры на дорогах образуется гололедица. Водителей попросили был внимательными на дорогах, не нарушать ПДД, не пугать сигналами переходящих дорогу пешеходов.