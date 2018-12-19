Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Власти Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт в час пик

47
0 Оставить комментарий

Власти Москвы попросили водителей пересесть на общественный транспорт в час пик

Москва, 19 декабря. В ЦОДД рекомендовали автомобилистам ездить на личном транспорте до или после часа пик, в остальное время передвигаться на общественном транспорте.

В новогодние праздники следует воздержаться от поездок на авто. К тому же, после 24 декабря прогнозируется ухудшение ситуации на столичных дорогах. Так, заторы начались с 17 декабря, ежедневно после 18.00 Москва стоит в 8-9 балльных пробках, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что из-за перепада температуры на дорогах образуется гололедица. Водителей попросили был внимательными на дорогах, не нарушать ПДД, не пугать сигналами переходящих дорогу пешеходов.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.