В Москве появится сервис аренды скутеров



Москва, 19 декабря. Глава московского управления ГИБДД Виктор Коваленко сообщил, что аренда скутеров в столице будет доступна с 2019 года.

Аренду скутеров сделают по примеру каршеринга, для транспортных средств поставят специальные стойки. Об этом Коваленко сообщил на площадке IV Конгресса автошкол России, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря в центре Москвы будут регулярно образовываться заторы на дорогах из-за подготовки москвичей к новогодним праздникам. Ситуация на столичных трассах изменится ближе к 30 декабря. Транспортный пик приходится на вечернее время.