Проезд в московских электричках подорожает с января

Москва, 19 декабря. В российской столице с января 2019 года подорожает проезд, стоимость одной зоны возрастет до 36 рублей, в зоне в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Подмосковья — до 23 рублей.

Отмечается, что тариф не менялся почти 1,5 года. Известно, что стоимость проезда в 2019 году не будет индексироваться. Ранее столичные власти разрешили бесплатный проезд в пригородных поездах для пенсионеров.

Право на бесплатный проезд имеют почетные доноры, родители детей-инвалидов и другие категории льготников из Москвы и области. Ранее сообщалось, что в новогодние праздники метро будет работать без перерывов.

В столице уже стартовали праздничные мероприятия, в больницах Дед Мороз и Снегурочка поздравляют маленьких пациентов.