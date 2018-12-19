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Москвичка насиловала дочь-пятиклассницу, угрожая расправой

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Москвичка насиловала дочь-пятиклассницу, угрожая расправой

Москва, 19 декабря. Пенсионерка из Москвы заявила в полицию о своей дочери, которая заставляла ее внучку-пятиклассницу под угрозой убийства заниматься сексом, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Москвичка обратилась в полицию 18 декабря, она рассказала, что ее дочь 1982 года рождения совершала над несовершеннолетней девочкой действия насильственного характера.

После этого инцидента мать угрожала ребенку убийством, если она кому-то расскажет о произошедшем. Правоохранительные органы проводят проверку.

Автор: Ирина Селезнева
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