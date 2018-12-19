Москвичи смогут встретить Новый год на катках и в парках

Москва, 19 декабря. Увлекательную новогоднюю программу подготовили 25 столичных парков, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

С 22.00 31 декабря до 03.00 1 января в российской столице начнутся массовые новогодние гуляния. Всем желающим будут раздавать мандарины, бенгальские огни.

На праздничных площадках выступят звезды российской эстрады, участники популярных ТВ-шоу. В 1.00 1 января начнется салют, сообщается, что на 17 площадках будут работать катки.

Здесь может будет также купить горячие напитки. Ранее сообщалось, что школьники и экологи накормят московских птиц съедобными игрушками из сала и семечек.