В Москве представили книгу о ЧМ-2018 в России

Москва, 19 декабря. В российской столице презентовали книгу, посвященную чемпионату мира по футболу в России 2018 года.

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что это мероприятие подводит черту под десятилетней работой. Он отметил, что от замысла ЧМ-2018 до его реализации прошло много времени, было потрачено много сил и средств.

Однако Россия приняла чемпионат с большим размахом и показала высокий уровень. Сорокин возглавил оргкомитет Евро-2020, Россию на мундиале представит Петербург, передает «360».

Он добавил, что у него есть необходимый организационный опыт, чтобы развивать городские пространства для масштабных чемпионатов. Сорокин подчеркнул, что ЧМ-2018 имеет большое наследие в 11 городах страны, и его нужно масштабировать на другие регионы.