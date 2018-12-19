Москвич зарезал безработную знакомую и сообщил в полицию

Москва, 19 декабря. Полиция Москвы задержала подозреваемого в убийстве женщины на востоке столицы, сообщили в правоохранительных органах.

18 декабря в полицию позвонил мужчина 1979 года рождения и сообщил о трупе в квартире. На место ЧП выехали оперативные сотрудники и обнаружили тело женщины 1963 года рождения с ранением в области живота.

Позднее выяснилось, что мужчина ударил во время ссоры свою безработную знакомую, а затем вызвал медиков и силовиков. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, что повлекло смерть человека, пишет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что на Ленинградском шоссе в Москве пешехода дважды сбили на дороге, он погиб от полученных травм.