Пешехода дважды сбили на Ленинградском шоссе в Москве

Москва, 19 декабря. ДТП с летальным исходом произошло на Ленинградском шоссе 18 декабря, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Водитель Renault наехал на мужчину, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. После этого ВАЗ-21113 еще раз сбил пострадавшего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте, медики констатировали его смерть, пишет АГН «Москва».

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства аварии. Ранее сообщалось об ограблении московской пенсионерки, из квартиры были похищены драгоценности.