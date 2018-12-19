Золотые часы и монеты времен Николая II украли у пенсионерки в Москве

Москва, 19 декабря. Грабители похитили из квартиры пенсионеров в Москве старинные золотые часы и 10 царских рублей времен Николая II, сообщили в ГУ МВД по столице.

Заявление о краже поступило 18 декабря. Женщина сообщила, что из дома на Мерзляковском переулке вынесли ювелирные украшения. Она добавила, что за последние два дня в ее квартиру приходили соцработники, массажист и несколько соседей.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту кражи, ведется расследование. Сумму ущерба пока не оценили, отмечает АГН «Москва».