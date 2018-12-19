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Дед Мороз и Снегурочка поздравят пациентов детских больниц в Москве

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Дед Мороз и Снегурочка поздравят пациентов детских больниц в Москве

Москва, 19 декабря. Перед Новым годом Дед Мороз и Снегурочка навестят ребят, которые из-за болезни не могут присутствовать на детских праздниках и находятся в больницах Москвы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что представления устроят в холлах и конференц-залах больниц. Остальных маленьких пациентов сказочные герои навестят в палатах. Новогодняя программа подготовлена в девяти больницах.

Артисты Центра Мейерхольда уже показали новогоднее шоу «Цирк приехал» для ребят из больницы имени Филатова. 25 декабря студенты медицинских вузов покажут ребятам новогоднюю сказку.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Москве будет работать метро без перерывов.

Автор: Ирина Селезнева
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