Скорость движения общественного транспорта в Москве составила 15,7 км/ч

Москва, 19 декабря. Сервис «Яндекс.Транспорт» сообщил о том, что в ноябре текущего года скорость общественного транспорта в Москве достигла 15,7 км в час.

Для сравнения взяли аналогичный период 2017 года. Выяснилось, что с учетом простоя на остановках скорость транспорта возросла на 2%. При этом скорость возросла на 4% в утренний час пик, незначительно увеличилась скорость во время вечернего час пик, пишет ТАСС.

Считается, что этому послужили выделенные для городского транспорта полосы, а также появление новых маршрутов. Пассажирам приходится ждать общественный транспорт не менее 11 минут, отмечает «Вечерняя Москва».Ранее синоптики предупредили водителей о гололедице на дорогах Москвы.