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Голубей и воробьев перед Новым годом накормят салом в Москве

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Голубей и воробьев перед Новым годом накормят салом в Москве

Москва, 19 декабря. Сотрудники «Мосприроды» перед новогодними праздниками накормят голубей и других птиц столичных парков игрушками, сделанными из сала и семечек.

Школьники и экологи готовят угощение для птиц, главным ингредиентом станет сало. В столице зимуют дрозды, голуби, синицы, воробьи, все они с удовольствием будут есть припасенные для них гостинцы.

Все съедобные игрушки будут развешаны на деревьях, пишет АГН «Москва». Москвичи могут установить в парке собственную кормушку и регулярно прикармливать птиц, отмечает «Вечерняя Москва».

Автор: Ирина Селезнева
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