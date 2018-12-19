Голубей и воробьев перед Новым годом накормят салом в Москве

Москва, 19 декабря. Сотрудники «Мосприроды» перед новогодними праздниками накормят голубей и других птиц столичных парков игрушками, сделанными из сала и семечек.

Школьники и экологи готовят угощение для птиц, главным ингредиентом станет сало. В столице зимуют дрозды, голуби, синицы, воробьи, все они с удовольствием будут есть припасенные для них гостинцы.

Все съедобные игрушки будут развешаны на деревьях, пишет АГН «Москва». Москвичи могут установить в парке собственную кормушку и регулярно прикармливать птиц, отмечает «Вечерняя Москва».