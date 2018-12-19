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Московский парк Дружбы обновят в 2019 году

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Московский парк Дружбы обновят в 2019 году

Москва, 19 декабря. Власти Москвы благоустроят парк Дружба с учетом мнения горожан, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее завершились общественные слушания о новой концепции паркового пространства, жители района вынесли более полусотни предложений. В парке появится несколько детских и спортивных площадок, скейт-парк, а в зоне отдыха откроют Аллею Памятников.

Речь идет о монументах, которые были подарены Москве другими странами. Вокруг скульптур появятся зеленые насаждения и дорожки для прогулок с детьми, пишет «Вечерняя Москва».

Московский парк Дружбы обновят в 2019 году

Автор: Ирина Селезнева
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