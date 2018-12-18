Площадки для запуска фейерверков подготовили в Москве

Москва, 18 декабря. Девяносто две точки для запуска фейерверков были определены городскими властями, они будут доступны в предстоящие новогодние праздники в Москве.

Фейерверк покажут на 30 площадках, из них 13 находятся в городских точках, 17 — в московских парках. За безопасностью на праздничных мепоприятиях будут следить более пятисот сотрудников, 700 волонтеров, 18 единиц спецтехники, пишет АГН «Москва».

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала о том, что в столице откроют более 220 горок для катания на санках и ледянках. Известно, что в зимние праздники состоится более 250 представлений, мастер-классов, концертов в разных районах столицы.