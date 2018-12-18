Прохожий устроил погром в московском бутике из-за футболок со Сталиным

Москва, 18 декабря. Магазин одежды в Москве подвергся нападению прохожего, которому не понравились изображения Сталина на дизайнерских футболках.

Администрация бутика Mother Russia сочла, что к ним в магазин ворвался сумасшедший. Мужчина начал швырять в продавца футболки, пинал их ногами, вспоминал советское прошлое.

Девушка-продавец вызвала охрану. Сотрудники службы безопасности вывели дебошира из магазина, в правоохранительные органы обращаться не стали, передает «360».