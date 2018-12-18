Москва встала в девятибалльных пробках

Москва, 18 декабря. На дорогах в Москве и области образовались большие пробки, загруженность дорог оценили в 9 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В пробках стоит весь МКАД, загружено Садовое кольцо, ТТК, скорость движения снизилась до 5 км в час. На Болотной, Новой, Большой Якиманке, Софийской и других улицах зафиксированы заторы.

Волоколамский проспект и шоссе Энтузиастов в пробках. К 20.00 прогнозируется незначительное улучшение ситуации. Ранее в ЦОДД сообщили, что транспортный пик в Москве будет в период между 24 до 30 декабря, пишет РИАМО.