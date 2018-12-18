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Поврежденную вандалом картину Репина начнут реставрировать в 2019 году

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Поврежденную вандалом картину Репина начнут реставрировать в 2019 году

Москва, 18 декабря. В Третьяковской галерее рассказали, когда начнется реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын», пострадавшей от рук вандала.

Главный хранитель музейных предметов Татьяна Городкова сообщила, что восстановительные работы полотна стартуют не раньше мая следующего года. Она добавила, что это не точные сроки. Процесс реставрации будет курировать Андрей Голубейко, пишет «Вечерняя Москва».

Напомним, что инцидент произошел в мае этого года, когда злоумышленник разбил стекло, защищающее полотно и повредил картину. Шедевр был поврежден в трех местах.

Автор: Ирина Селезнева
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