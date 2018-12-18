Власти Москвы рассказали о подготовке к празднованию Нового года

Москва, 18 декабря. В российской столице к Новому году и Рождеству пройдет более 400 мероприятий на городских и областных площадках фестиваля «Путешествие в Рождество».

На Тверской улице состоится множество представлений, мастер-классов, концертов, театральных постановок. Трационно в Гостином дворе состоится «Елка мэра», которая соберет 30 тысяч школьников. На зимних каникулах в Москве пройдет более 250 новогодних елок.

Праздничные программы и благотворительные марафоны пройдут в городских парках. На ВДНХ, в парке «Сокольники» и в Лианозовском парке ожидаются тематические гуляния, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь метро Москвы будет работать без перерывов. Дед Мороз из Великого Устюга уже начал свое турне по городам России.