Москвич обвинил женщин из борделя в изнасиловании знакомого

Москва, 18 декабря. Житель Москвы заявил в полицию об изнасиловании друга женщинами с пониженной социальной ответственностью, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ночью 17 декабря в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина утверждал, что на Плетешковском переулке находится бордель, в котором его знакомого якобы изнасиловали женщины.

По его словам, приятеля накачали клафелином, домой он не вернулся. Правоохранительные органы выехали на проверку по указанному адресу, однако информация не подтвердилась.

Затем сотрудники полиции связались с заявителем, но мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и отказался представиться. Он сообщил, что ничего не знает о судьбе знакомого.