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В Москве выдадут 15 тысяч ордеров на квартиры по программе реновации

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В Москве выдадут 15 тысяч ордеров на квартиры по программе реновации

Москва, 18 декабря. Заммэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин сообщил, что в 2019 году власти планируют выдать от 12 до 15 тысяч ордеров на переселение жителям сносимых по программе реновации домов.

По итогам 2018 года москвичи получат около 10.4 тысячи ордеров. В активе властей находятся 308 площадок для строительства, которые позволят переселить жильцов 80 тысяч квартир.

В конце года к этим площадкам добавятся еще 50 участков, пишет РИАМО. Напомним, что программа реновации заработала летом 2017 года. В нее включили более 5 тысяч домов. Столичные власти планируют таким образом обновить городской жилой фонд.

Автор: Ирина Селезнева
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