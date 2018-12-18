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Москву и Одинцово к Новому году соединят скоростные электрички

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Москву и Одинцово к Новому году соединят скоростные электрички

Москва, 18 декабря. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что перед Новым годом запустят скоростные электрички сообщением Москва — Одинцово.

Это станет первым этапом масштабного проекта по созданию «Московских центральных диаметров». Участок будет включен в схему движения поездов диаметра «Одинцово — Лобня». Планируется также соединить подмосковные Нахабино и Подольск.

Воробьев назвал работу по транспортному проекту очень важной. Именно электрички помогут сократить время пути до Москвы для жителей области.

Все детали будут обсуждаться на встрече делегации областного правительства с представителями «РЖД», передает «360». Ранее сообщалось, что в Москве в 2020 году появится 15 новых станций БКЛ.

Автор: Ирина Селезнева
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