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Художница Любовь Лондон скончалась в Москве

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Художница Любовь Лондон скончалась в Москве

Москва, 18 декабря. В столице России на 95-м году жизни скончалась художница Любовь Лондон, сообщил осведомленный источник.

В собственной квартире на проспекте Мира 17 декабря умерла Любовь Лондон. Предварительной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность, пишет АГН «Москва».

Художница известна своими работами, она рисовала ученых и музыкантов, лепила скульптуры. Многие картины и монументы Лондон находятся в коллекциях российских и зарубежных музеев.

Ранее в возрасте 92 лет скончалась румынская художница Джета Братеску. Ее работы были представлены в музее современного искусства «Гараж».

Автор: Ирина Селезнева
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