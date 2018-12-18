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Пожар на территории завода «Зингер» в Подмосковье попал на видео

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Пожар на территории завода «Зингер» в Подмосковье попал на видео

Москва, 18 декабря. Складское помещение загорелось на площади 300 квадратных метров на территории завода «Зингер» в подмосковном Подольске, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Завода находится на Комсомольской улице в Подольске. Отмечается, что загорелись склады с медикаментами. Как отметили в МЧС по региону, в тушении возгорания задействованы 35 человек и 11 единиц техники.

Информации о пострадавших на данный момент нет. На кадрах видно, как небо поднимаются черные клубы дыма. Оперативные службы находятся на месте ЧП. Правоохранительные органы выясняют причины возгорания.

Автор: Ирина Селезнева
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