Сибирские морозы придут в Москву

Москва, 18 декабря. Синоптики предупредили москвичей, что днем 18 декабря температура воздуха составит 13 градусов мороза, ночью столбики термометра покажут до 23 градусов со знаком минус.

Осадков не ожидается, прогнозируется гололедица на дорогах. Атмосферное давление поднимется до 764 мм ртутного столба. Синоптики сообщают о южном ветром с порывами до 8 метров в секунду, пишут «Аргументы и факты». Сибирские морозы должны смениться небольшим потеплением.

Спасатели предупредили автомобилистов, чтобы они были внимательными во время езды. Следует соблюдать ПДД, держать дистанцию с впереди идущими транспортными средствами.