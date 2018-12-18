«Яндекс» купит участок за $145 млн для новой штаб-квартиры в Москве

Москва, 18 декабря. Российская компания «Яндекс» подписала соглашение о покупке за 145 млн долларов земельного участка под строительство новой штаб-квартиры, сообщили в компании.

Здание построят на площади 4 га на улице Косыгина. В настоящее время там расположен отель «Орленок». Отмечается, что в столичных офисах «Яндекс» работают свыше шести тысяч человек.

Рядом располагается станция метро «Ленинский проспект». Компания является одной из крупнейшей в России в области IT.