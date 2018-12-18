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Сеть 5G заработает в Москве в 2019 году

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Сеть 5G заработает в Москве в 2019 году

Москва, 18 декабря. Департамент информационных технологий Москвы и «Вымпелком» подписали соглашение о запуске пилотного сегмента сети 5G будущем году, сообщили власти Москвы.

Глава департамента Эдуард Лысенко подписал соглашение сроком на пять лет, что включает проекты в области виртуальной и дополненной реальности, интернета вещей и концепции умного города. Отмечается, что «Билайн» планирует провести активацию технологии NB-IoT в области интернета вещей.

Столичные власти рассчитывают, что новые технологии позволят москвичам больше времени тратить на себя и близких. Москва станет безопасней и экономичней. Лысенко подчеркнул, что в московский регион станет передовым и перспективным.

Автор: Ирина Селезнева
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