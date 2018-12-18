Огромная пробка из троллейбусов образовалась после ДТП в Москве: опубликовано видео

Москва, 18 декабря. На Большой Филевской улице в Москве образовалась пробка из-за ДТП с двумя легковушками, видео с места инцидента оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Авария произошла в районе дома №13 на улице Большая Филевская. Порядка 30 троллейбусов простояли около часа вдоль улицы. На кадрах можно увидеть, что по правой стороне дороги стоят пустые троллейбусы, движение значительно затруднено.

Пассажирам пришлось воспользоваться другим видом городского транспорта.