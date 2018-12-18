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Гастрономический туризм: в Подмосковье стартовал проект «Сырная карта»

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Гастрономический туризм: в Подмосковье стартовал проект «Сырная карта»

Москва, 18 декабря. Издательский дом «Подмосковье сегодня» запустил проект «Сырная карта», которая является туристическим маршрутом по сыроварням Московской области.

В Подмосковье производят различные виды сыра, в том числе итальянский пармезан, норвежский брюност, кипрский халуми. Под Солнечногорском живет американец Джей Клоуз, который варит «Шамбалу с пажитником».

Сотрудники сыроварен не только проводят экскурсии, но и дают мастер-классы, как сделать сыр в домашних условиях. Во время путешествия по сырным уголкам области путешественники узнают, почему бывший полицейских из Дмитрова решил заняться сыроварением и зачем шаховский кооператив пригласил на работу жителя Сицилии.

О гастрономическом туризме узнать подробнее можно на сайте. Здесь также рассказывается о других достопримечательностях Московской области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Автор: Ирина Селезнева
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