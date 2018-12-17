Средняя зарплата выросла в Подмосковье в 2018 году на 10%

Москва, 17 декабря. Средняя зарплата в Московской области в 2018 году выросла почти на десять процентов. Об этом пишет «360» со ссылкой на данные Мособлстата.

В частности, зарплата работников предприятий, которые не связаны с малым предпринимательством, в период с января по октябрь составила 56127,1 рубля. Рост наблюдается в сфере торговли мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями (на 199,7 процента). Также на 179,4 процента выросли зарплаты в предприятиях по производству транспортных средств и оборудования.

Самые большие средние зарплаты наблюдаются в следующих городских округах: Лобня — 118 828 рублей, Химки — 78 916,1 рубля, Красногорск — 70 072,9 рубля. А в Зарайске и Лотошинском зафиксированы самые низкие зарплаты 32360,1 и 35049,9 рублей соответственно.

Высокие темпы роста зарплаты наблюдались в следующих городских округах: Пущино (130,1 процента); Звенигород (128,9 процента) и Черноголовка (125,2 процента).