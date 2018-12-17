Спортбазу ЦСКА и дом спорта «Юнармия» открыли в Москве

Москва, 17 декабря. Спортивную базу ЦСКА и дом спорта «Юнармия» появились в Москве. Соответствующую информацию передает Минобороны РФ.

В Лефортово Минобороны России открыло спортивную базу Центрального спортивного клуба армии и дома спорта «Юнармия». На торжественном мероприятии присутствовал заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов .

Также во время открытия прошла церемония посвящения в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Отметим, к настоящему моменту к движению присоединились 276 тысяч детей и подростков.