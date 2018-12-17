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Модели Кире Майер вынесли новый приговор за нападение на полицейского

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Модели Кире Майер вынесли новый приговор за нападение на полицейского

Москва, 17 декабря. Модель Киру Майер признали виновной в нападении на сотрудника правоохранительных органов в Москве, ее приговорили к году колонии.

Весной 2018 года девушка напала на сотрудника полиции и пыталась вырвать у него протокол. Также она предлагала ему вступить с ней в интимную связь. Киру Майер отвезли в изолятор. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Суд приговор ее к полутора годам в колонии-поселения, однако Мосгорсуд отменил приговор из-за нарушения уголовно-процессуального кодекса. В понедельник, 17 декабря, Пресненский суд приговорил ее к году и двум месяцам колонии.

Автор: Алексей Громов
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