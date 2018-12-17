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Дом с квартирой из повести «Собачье сердце» продали в Москве

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Дом с квартирой из повести «Собачье сердце» продали в Москве

Москва, 17 декабря. Дом с квартирой одного из героев повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» продан в российской столице. 

Новый собственник появился у 1,2 тысяч квадратных метров в доходном доме акционерного общества «Московский частный ломбард» на улице Арбат. Интересно, что здесь могла быть квартира профессора Преображенского. 

«Организатором торгов выступил департамент Москвы по конкурентной политике», — подчеркивается в сообщении.

Дом, построенный в 1911 году архитектором Николаем Струковым, продали а за 88,9 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике. 

Автор: Ксения Пудовкина
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