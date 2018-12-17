Дом с квартирой из повести «Собачье сердце» продали в Москве

Москва, 17 декабря. Дом с квартирой одного из героев повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» продан в российской столице.

Новый собственник появился у 1,2 тысяч квадратных метров в доходном доме акционерного общества «Московский частный ломбард» на улице Арбат. Интересно, что здесь могла быть квартира профессора Преображенского.

«Организатором торгов выступил департамент Москвы по конкурентной политике», — подчеркивается в сообщении.

Дом, построенный в 1911 году архитектором Николаем Струковым, продали а за 88,9 миллионов рублей. Соответствующую информацию передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные от пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.