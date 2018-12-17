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Московского блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

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Московского блогера задержали из-за окровавленной девушки в багажнике

Москва, 17 декабря. Полиция задержала видеоблогера Михаила Литвина в Москве, в машине которого находилась окровавленная девушка.

Видеоблогер Михаил Литвин попытался заехать на своем автомобиле на парковку, расположенную на Кутузовском проспекте. В багажнике авто находилась девушка. Очевидец сообщил, что на ее одежде были видны бурые пятна, он хотел вызвать сотрудников правоохранительных органов, однако молодой человек скрылся.

Сотрудники полиции позже задержали автомобили BMW и Ford Focus, в салоне которых были видеоблогер, девушка и двое молодых людей. Всех доставили в отделение правоохранительных органов. Литвин пояснил, что хотел снять пранк, в котором как раз-таки и участвовала окровавленная девушка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении административного дела.

Автор: Ксения Пудовкина
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