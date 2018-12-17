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«Яндекс» запустил сервис каршеринга в Петербурге

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«Яндекс» запустил сервис каршеринга в Петербурге

Москва, 17 декабря. В Петербурге начал работу сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Соответствующую информацию передает пресс-служба компании.

На улицах  появятся 750 новых автомобилей марок Renault Kaptur, Volkswagen Polo, koda Rapid и Audi A3. Для того, чтобы взять машину, нужно зарегистрироваться в приложении «Яндекс.Драйв».

Для горожан будут действовать несколько тарифов, в том числе поминутный, который выгоден для коротких поездок, и часовой, позволяющий арендовать авто на длительное время. Об этом рассказал руководитель центра сервиса Антон Рязанов.

«Во все тарифы включены стоимость бензина, страхование машины, а также здоровья водителя и пассажиров», — рассказал Рязанов.

Отметим, арендовать машину можно только в пределах КАД, в Муринском поселении, Рыбацком, Шушарах, однако ездить на ней можно по всей территории Ленобласти.

Автор: Алексей Громов
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