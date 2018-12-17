Опубликован список погибших при обрушении крыши в Дзержинском
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Дзержинский, 17 декабря. Появился список погибших при обрушении крыши в здании в подмосковном Дзержинском, его публикует Федеральное агентство новостей.
При обрушении кровли на заводе ООО «Техно групп» на улице Академика Жукова в понедельник утром, 17 декабря, погибли трое человек, их тела извлекли из-под завалов:
1. Владимир Александрович Бегишев, 1969 года рождения;
2. Олег Евгеньевич Орешкин, 1970 года рождения;
3. Александр Александрович Егоров, 1984 года рождения.
По предварительным данным, в здании проводили ремонт колонной системы, во время работ была допущена технологическая ошибка, которая вызвала обрушение крыши.