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Опубликован список погибших при обрушении крыши в Дзержинском

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Опубликован список погибших при обрушении крыши в Дзержинском

Дзержинский, 17 декабря. Появился список погибших при обрушении крыши в здании в подмосковном Дзержинском, его публикует Федеральное агентство новостей.

При обрушении кровли на заводе ООО «Техно групп» на улице Академика Жукова в понедельник утром, 17 декабря, погибли трое человек, их тела извлекли из-под завалов:

1. Владимир Александрович Бегишев, 1969 года рождения;
2. Олег Евгеньевич Орешкин, 1970 года рождения;
3. Александр Александрович Егоров, 1984 года рождения.

По предварительным данным, в здании проводили ремонт колонной системы, во время работ была допущена технологическая ошибка, которая вызвала обрушение крыши.

 

Автор: Алексей Громов
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