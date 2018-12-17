Синоптики предупредили москвичей о 25-градусных морозах

Москва, 17 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозной погоде в течение недели, а по ночам ожидается до минус 25 градусов. Соответствующую информацию передают специалисты в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в столице и Московской области текущая неделя будет морозной. По ночам ожидается до минус 20-25 градусов. Погоду будет определять мощный антициклон. Днем в столице и области прогнозируют от 10 до 14 градусов мороза.