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Синоптики предупредили москвичей о 25-градусных морозах

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Синоптики предупредили москвичей о 25-градусных морозах

Москва, 17 декабря. Жителей и гостей российской столицы предупредили о морозной погоде в течение недели, а по ночам ожидается до минус 25 градусов. Соответствующую информацию передают специалисты в центре погоды «Фобос».

По словам синоптиков, в столице и Московской области текущая неделя будет морозной. По ночам ожидается до минус 20-25 градусов. Погоду будет определять мощный антициклон. Днем в столице и области прогнозируют от 10 до 14 градусов мороза. 

«В течение предстоящих семи дней погода в Москве и Подмосковье существенно не изменится», — рассказали синоптики.

Автор: Алексей Громов
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