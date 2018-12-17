Последствия обрушения в Дзержинском сняли с коптера

Дзержинский, 17 декабря. Последствия серьезного обрушения крыши в здании в подмосковном Дзержинском сняли на видео.

Коптеры «360» засняли последствия чрезвычайного происшествия, случившегося в понедельник утром, 17 декабря, на заводе ООО «Техно групп» на улице Академика Жукова.

По последним данным, в здании проводили ремонт колонной системы, при проведении работ была допущена технологическая ошибка, которая вызвала обрушение целого пролета.

Ранее ФАН сообщало о том, что три трупа извлекли из-под завалов, десятки человек пострадали.