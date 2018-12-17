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Общество

Власти Москвы заявили о росте инвестиций

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Власти Москвы заявили о росте инвестиций

Москва, 17 декабря. Конференция, посвященная итогам работы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, состоялась в пресс-центре ТАСС прошла конференция по итогам работы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. 

В столице на данный момент насчитывается 650 предприятий, 42 промышленных комплекса, и их число с каждым годом растет. Благодаря системной работе по поддержке инвесторов столица занимает второе место в рейтинге стратегических инвестиций и 31 место в мировом рейтинге. Согласно указу президента РФ страна должна подняться до 20 места к 2020 году.

Страны, которые наиболее часто инвестируют в столицу России, как правило, европейские — Германия, Франция, Италия. Однако все чаще к ним прибавляются страны-участницы БРИКС. 

Власти Москвы заявили о росте инвестиций

Важным элементом является развитие транспорта, который формирует благоприятную среду для других направлений. До 2021 года на развитие столичной транспортной системы выделено 1,6 трлн рублей. 

Ещё один значимый проект — строительство дублера Кутузовского проспекта, который будет реализован полностью за счет частных инвесторов, стоимость проекта — 40 млн рублей. 

«Несмотря на инвестиционное положении России в последние годы, в Москве, тем не менее, просматривается положительная динамика в росте инвестиций в столицу, — сказал директор ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» Леонид Кострома, — Большинство инвестиций — частный капитал, и его оборот растет».

Еще один проект, связанный с развитием инвестиционного потенциала столицы, — портал Москвы investmoscow.ru. На его базе предприниматели могут находить помещения для реализации своего бизнеса, подбирать проекты для инвестирования, а также получать консультации экспертов.

Автор: Алексей Громов
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