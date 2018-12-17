Лжеюрист похитил 2 млн рублей у пенсионера в Москве

Москва, 17 декабря. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства похищения у московского пенсионера двух миллионов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

В субботу, 15 декабря, в 13.30 в отделение правоохранительных органов обратился мужчину 1934 года рождения, который рассказал, что в ноябре на улице Аллея Жемчуговой неустановленный мошенническим путем под предлогом оказания юридических услуг завладел принадлежащими заявителю денежными средствами в размере двух миллионов рублей, после чего с места совершения преступления скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.