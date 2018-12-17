Поднявшего росгвардейца на руки в московском метро оштрафовали на 20 тысяч рублей

Москва, 17 декабря. Мещанский суд Москвы признал виновным мужчину, поднявшего ради шутки на руки сотрудника Росгвардии на станции столичного метро, в применении насилия в отношении представителя власти и обязал его выплатить штраф.

В мае текущего года Ислям Малеков на станции городского метро «Сухаревская» приподнял на руки росгвардейца и пронес его несколько метров. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Сотрудник Росгвардии заявил, что физического вреда ему причинено не было, однако есть место моральному, так как видео с инцидентом появилось в Сети. Суд оштрафовал Малекова и обязал его выплатить 20 тысяч рублей.