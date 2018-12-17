Ошибка при ремонте колонной системы могла стать причиной обрушения крыши в Дзержинском

Дзержинский, 17 декабря. Во время проведения ремонтных работ колонной системы в здании в подмосковном Дзержинском была допущена ошибка, которая и спровоцировала обрушение крыши. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, сотрудники «Техно-Групп» в здании проводили ремонт колонной системы. Скорее всего, при проведении работ была допущена технологическая ошибка, которая вызвала обрушение целого пролета.

Ранее сообщалось о том, что три трупа извлекли из-под завалов, четверо человек находятся в больнице. Один — в реанимации, двое — в травмпункте, один — в отделении терапии.