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Ошибка при ремонте колонной системы могла стать причиной обрушения крыши в Дзержинском

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Ошибка при ремонте колонной системы могла стать причиной обрушения крыши в Дзержинском

Дзержинский, 17 декабря. Во время проведения ремонтных работ колонной системы в здании в подмосковном Дзержинском была допущена ошибка, которая и спровоцировала обрушение крыши. Об этом ФАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, сотрудники «Техно-Групп» в здании проводили ремонт колонной системы. Скорее всего, при проведении работ была допущена технологическая ошибка, которая вызвала обрушение целого пролета.

Ранее сообщалось о том, что три трупа извлекли из-под завалов, четверо человек находятся в больнице. Один — в реанимации, двое — в травмпункте, один — в отделении терапии.

Автор: Алексей Громов
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