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Три трупа извлекли из-под завалов в Дзержинском

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Три трупа извлекли из-под завалов в Дзержинском

Москва, 17 декабря. Три трупа извлекли из-под завалов в Дзержинском, четверо человек находятся в больнице.

Как стало известно ФАН, на крыше велись работы по заливке мягкой кровли, точная причина ЧП уточняется. Однако, по предварительным данным, крыша обрушилась из-за нарушения техники безопасности во время ремонта. К месту следует дополнительная техника.

В 10.35 из-под завалов извлекли двух человек, один из них погиб. Позже появилась информация о том, что три человека скончались, четверо пострадавших находятся в Жуковской больнице. Один — в реанимации, двое — в травмпункте, один — в отделении терапии.

Автор: Алексей Громов
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