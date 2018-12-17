Москва, 17 декабря. Три трупа извлекли из-под завалов в Дзержинском, четверо человек находятся в больнице.

Как стало известно ФАН, на крыше велись работы по заливке мягкой кровли, точная причина ЧП уточняется. Однако, по предварительным данным, крыша обрушилась из-за нарушения техники безопасности во время ремонта. К месту следует дополнительная техника.

В 10.35 из-под завалов извлекли двух человек, один из них погиб. Позже появилась информация о том, что три человека скончались, четверо пострадавших находятся в Жуковской больнице. Один — в реанимации, двое — в травмпункте, один — в отделении терапии.