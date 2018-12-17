Второго погибшего извлекли из-под завалов в Дзержинском

Москва, 17 декабря. Число погибших при обрушении крыши в подмосковном Дзержинском увеличилось до двух. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Число погибших при обрушении крыши производственного здания в Дзержинском увеличилось до двух человек. Тело второго погибшего извлекли из-под завалов.

Ранее сообщалось о том, что, по предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности во время ремонта.

Напомним, утром в понедельник, 17 декабря, произошло обрушение крыши производственного здания, расположенного на Академика Жукова, 2.