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Второго погибшего извлекли из-под завалов в Дзержинском

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Второго погибшего извлекли из-под завалов в Дзержинском

Москва, 17 декабря. Число погибших при обрушении крыши в подмосковном Дзержинском увеличилось до двух. Об этом сообщает источник в экстренных службах.

Число погибших при обрушении крыши производственного здания в Дзержинском увеличилось до двух человек. Тело второго погибшего извлекли из-под завалов.

Ранее сообщалось о том, что, по предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности во время ремонта.

Напомним, утром в понедельник, 17 декабря, произошло обрушение крыши производственного здания, расположенного на Академика Жукова, 2.

Автор: Ксения Пудовкина
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