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Названа предварительная причина обрушения крыши в Дзержинском

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Названа предварительная причина обрушения крыши в Дзержинском

Москва, 17 декабря. В подмосковном Дзержинском обрушилась крыша производственного здания, есть жертвы. Соответствующую информацию передает «Интерфакс» со ссылкой на данные, полученные в региональном отделении МЧС РФ.

В понедельник, 17 декабря, произошло обрушение крыши производственного здания на Академика Жукова, 2. По предварительным данным, чрезвычайное происшествие случилось из-за снега, под тяжестью которого и обрушилась крыша на площади сто семьдесят квадратных метров.

По последним данным, есть одна жертва, под завалами могут находиться от четырех до восьми человек. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По предварительным данным, причиной обрушения стало нарушение техники безопасности во время ремонта.

Автор: Алексей Громов
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