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Названа цена самой дешевой сдаваемой в аренду квартиры в Москве

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Названа цена самой дешевой сдаваемой в аренду квартиры в Москве

Москва, 17 декабря. Однокомнатная квартира, которую сдают в аренду за 20 тысяч рублей, признана самым дешевым жильем в Москве. Соответствующую информацию передает портал Lenta.ru со ссылкой на рейтинг, составленный компанией «ИНКОМ-Недвижимость».

Первое место в рейтинге самых дешевых квартир, сдаваемых в аренду в декабре 2018 года, заняло однокомнатное жилье, которое расположено в десяти минутах ходьбы от станции метро «Перово». Второе место за однокомнатной квартирой на улице Маршала Савицкого в 20 минутах езды от станции метро «Бульвар Адмирала Ушакова». Стоимость аренды — 22 тысячи рублей в месяц.

За 23 тысячи рублей сдают квартиру на Холмогорской улице в десяти минутах езды от станции метро «ВДНХ».

Автор: Ксения Пудовкина
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