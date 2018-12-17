В Москве на МЖД запустили 90 дополнительных электропоездов

Москва, 17 декабря. В московских электричках появились дополнительные пассажирские места в новых составах. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Порядка ста дополнительных пассажирских мест создали в пригородных поездах благодаря запуску 90 дополнительных электричек на восьми направлениях в будние дни.

«Каждый год совместно с ОАО «РЖД» мы реализуем программу, которая поднимает престиж пригородного сообщения и его популярность», — отметил Ликсутов.

В частности, дополнительные составы будут курсировать на Белорусском и Курском, на Казанском, Павелецком, Рижском, Горьковском, Киевском и Ленинградском направлениях.