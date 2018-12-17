Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Москва, 17 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось на юго-западе Москвы: загорелся жилой дом, есть жертвы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного главка МЧС.

В экстренные службы сообщение о пожаре в доме, который расположен на улице Большая Черемушкинская, поступило в воскресенье, 16 декабря. На место незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Площадь возгорания составила порядка двух квадратных метров.

Жертвами пожара стали два человека. По данным РЕН ТВ, они скончались в машине скорой помощи. К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. Выясняются причины и обстоятельства случившегося.